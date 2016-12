Intertoys in Tilburg ontruimd wegens brand in plafond

TILBURG - Speelgoedwinkel Intertoys op het Pieter Vreedeplein in Tilburg is vrijdagmiddag rond twaalf uur ontruimd. Medewerkers zagen rook uit de plafondplaten komen. Ook de naastgelegen Media Markt werd ontruimd. Rond één uur werden de winkels weer vrijgegeven. Uit het onderzoek bleek dat de motor van het ventilatiesysteem kapot was.

De brandweer kreeg rond tien over twaalf een melding dat er rook uit het plafond kwam en rukte met veel wagens uit. Het personeel moest de winkel direct verlaten. De Intertoys bevindt zich in de kelder van het winkelcentrum en ook de Xenos, Media Markt en een supermarkt werden ontruimd. Verkeer dat de naastgelegen parkeergarage in wilde, werd tegengehouden.



De brandweer kon geen vuurhaard vinden en denkt dat kortsluting de oorzaak was. Op dit moment wacht de brandweer op elektriciens. Als die kunnen bevestigen dat het om een elektrisch probleem gaat en dit kunnen repareren, gaan de winkels weer open. Zo niet, dan gaan ze verder onderzoeken.Er zijn geen gewonden gevallen en het is erg druk voor de winkel. Veel mensen doen vrijdag kerstinkopen en bezoeken de winterkermis in het centrum van Tilburg.