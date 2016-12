Topmodel Lara Stone vond opgroeien in Mierlo 'saai'

MIERLO - Lara Stone vond het saai om op te groeien in Mierlo. Dat zei het topmodel donderdag in The Edit. "Niet zo geweldig als je een tiener bent", meent de 33-jarige Lara.

"We hadden niet eens verkeerslichten", laat Lara verder weten in het tijdschrift. Inmiddels kan ze haar jeugd in Mierlo wel waarderen. "Het is een geweldige plek om kind te zijn. Het is er stil en veilig. Ik rende altijd naar buiten om te spelen."



Lara zegt vaak haar 3-jarige zoon Alfred mee te nemen naar Mierlo. "Ik waardeer het nu. Ik hou ervan om er met Alfred heen te gaan. Al die vrijheid en ruimte."



