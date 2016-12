Jetty Eugster blijft burgemeester: tijdelijk aan de slag in Reusel-De Mierden

REUSEL - Jetty Eugster gaat voorlopig aan de slag als waarnemend burgemeester van de gemeente Reusel-De Mierden. Ze volgt Harrie Nuijten op, die tijdelijk als vervanger was aangesteld van Harrie Tuerlings.

Eugster is nog even burgemeester van Schijndel, dat op 1 januari opgaat in de nieuwe gemeente Meierijstad.



Gezondheidsklachten

Harrie Tuerlings heeft de afgelopen jaren een aantal periodes zijn taak als burgemeester van Reusel-De Mierden moeten neerleggen vanwege gezondheidsklachten.



Eugster begon haar bestuurscarrière in de politiek in Den Bosch, waar ze in 2001 wethouder werd. Tien jaar later werd ze benoemd tot burgemeester in Schijndel. Marcel Fränzel begint op 1 januari als waarnemend burgemeester in de nieuwe gemeente Meierijstad.