Omroep Brabant Kersthoorspel: de boze blanke timmerman en de roetveegkoning

EINDHOVEN - Het is een echte Omroep Brabant-traditie dat elk jaar het klassieke kerstverhaal opnieuw tegen het licht wordt gehouden. Het kerstverhaal door een Brabantse actuele bril hoor je ook dit jaar weer in de Kerstbrunch op beide kerstdagen tussen twaalf en twee uur 's middags.

En wat blijkt dan? Ook in de wereld van Jozef en Maria heeft de crisis hard toegeslagen in de bouw waardoor timmerman Jozef zwaar getroffen is. Geen wonder dat hij zich boos en onbegrepen voelt. En dan gaat ook de traditie van de zwarte koning Balthasar nog op de schop.



Hoe eindigt dit kerstverhaal?

Of ook dit kerstverhaal toch nog eindigt met het vertrouwde ritueeltje in de stal, blijkt in het Omroep Brabant-kerstverhaal 2016. Je kunt het al beluisteren door op het audiobestand te klikken (onder de foto die boven dit artikel staat).



Verder hoor je tijdens de Kerstbrunch onder meer de leukste bloopers van 2016, eigenzinnige overdenkingen van dichter Martijn Neggers en stichtelijke woorden van pastoor Harm Schilder en het Brabants weeroverzicht van 2016 met weerman Reinier van den Berg



Tussen twaalf en twee op de radio

De 'Grote Kristian en Maarten Zoete Inval Kerstbrunch met Ballen Show (maar dat past niet op teletekst)' met Kristian Westerveld en Maarten Kortlever is Eerste en Tweede Kerstdag in de middag te horen op Omroep Brabant tussen twaalf en twee uur.