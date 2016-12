NAC-supporters zingen Tijn toe, Mark Rutte komt logeren in Glazen Huis

'Tijn, you never walk alone'

BREDA - Met een hoop gezang en een speciaal spandoek met de tekst 'Tijn, you'll never walk alone' wilde een flinke club NAC supporters de 6-jarige Tijn een hart onder de riem steken. Tijn is ongeneeslijk ziek en stal het hart van de natie door nagels te lakken voor het goede doel van Serious Request. Na de actie dook ook premier Mark Rutte op bij het Glazen Huis. Als verrassing blijft hij een nacht logeen bij de dj's.

Zo net voor 7 uur 's avonds begonnen er al links en rechts wat koren te ontstaan op de grote markt. Iedereen had zich verzameld tegenover het Glazen Huis, waar het spandoek van enkele meters lang opgehangen werd. Toen de dj's vanuit het huis Breda opriepen om het clublied van NAC te zingen, ging de menigte los. De fakkels werden aangestoken en het plein kleurde rood.



Nog een reden voor de aanwezigheid van de NAC-fans, was de flinke cheque die in het Glazen Huis aan de dj's overhandigd werd. De hoofdsponsor van NAC, CM, verkocht voor één wedstrijd hun plekje op de shirts van de spelers. Het leverde 17.000 euro op Hoewel het de bedoeling was dat "You'll never walk alone" gezongen zou worden, bleef het vooral bij de bekende clubliederen.Enkele uren na het optreden maakte ook premier Mark Rutte zijn opwachting bij het Glazen Huis. Geheel onverwacht bracht hij een bezoekje, en hij blijft nog een nacht logeren ook.