Ruud van der Meijden uit Tilburg is de Brabander van het Jaar 2016

HEESWIJK-DINTHER - Ruud van der Meijden uit Tilburg is gekozen tot Brabander van het Jaar 2016. Commissaris van de Koning Wim van de Donk heeft dat bekendgemaakt tijdens een feestelijk diner in Kasteel Heeswijk. Ruud zet zich in voor Gijsje Eigenwijsje, een stichting die ervoor zorgt dat families met een ernstig ziek kind er even tussen uit kunnen in een vakantiehuisje. Hij zamelde geld in, door maar liefst 48 uur achter elkaar te fietsen.

Mensen konden de afgelopen weken stemmen op hun favoriete kandidaat voor de titel Brabander van het Jaar. Meer dan 3500 mensen brachten hun stem uit en de meerderheid koos dus voor Ruud van der Meijden.



De tien genomineerden voor de titel Brabander van het Jaar 2016 waren door commissaris van de Koning Wim van de Donk uitgenodigd voor een diner in Kasteel Heeswijk. Aan het einde van de avond opende de Commissaris een gouden envelop, waarin de naam van de winnaar zat.



Onwerkelijk

Ruud keek verschrikt op toen hij zijn naam hoorde. Maar die schrik maakte al snel plaats voor trots. Ruud: "Dit is een heel grote verrassing, ik ben hier heel blij mee."



Op de vraag hoe het voelt om Brabander van het Jaar te zijn, zei hij: "Het voelt nog heel onwerkelijk. Ik kijk dit programma ieder jaar en nou sta ik hier zelf ineens. Het mooiste aan deze prijs, als je het zo mag noemen, vind ik dat ik nu deel ben geworden van een heel mooie groep mensen binnen Brabant."



Mooie momenten

Ruud van der Meijden fietst heel graag. Ruud: “Toen dacht ik, waarom zou ik het niet voor een goed doel doen? Dat doel is Gijsje Eigenwijsje geworden.” Die stichting is vernoemd naar Gijs Baeten. Gijs was negen toen hij overleed aan hersenstamkanker. Voor hij stierf was hij met zijn ouders en broer nog twee keer op vakantie geweest.



Even weg van de hectiek, het ziekenhuis en het ziek zijn. En vooral even samen zijn met de mensen van wie hij houdt. Gijs gunde ook andere kinderen deze mooie momenten. Zijn laatste wens was dan ook dat kinderen die een levensbedreigende ziekte hebben, er nog even met hun gezin tussenuit konden gaan. De ouders van Gijs richtten Stichting Gijsje Eigenwijsje op om die wens uit te laten komen.



1000 kilometer in 48 uur

Ruud droeg zijn steentje bij door te fietsen. Hij reed 1000 kilometer in 48 uur. Twee dagen en nachten lang reed hij dus achter elkaar door, hij rustte tijdens de tocht maar 2,5 uur per nacht. Dat was voor Ruud flink afzien, maar dat vond hij geen probleem. Ruud: “Er zijn zoveel zieke kinderen aan het knokken, ik kan dan toch niet stoppen. Dat houdt me tijdens de tocht op de been.”



Ruud heeft deze tocht nu twee keer gefietst en zo al een flink bedrag bij elkaar getrapt: 15.000 euro. Stichting Gijsje Eigenwijsje heeft mede dankzij Ruud nu twee vakantiehuisjes waar gezinnen met een ernstig ziek kind tijd met elkaar kunnen doorbrengen.



Tijn

Veel mensen lieten ons de afgelopen dagen weten dat zij vinden dat ook Tijn uit Hapert een nominatie verdient. Deze ernstig zieke jongen haalde met zijn nagellak-actie heel veel geld op voor Serious Request.



Omdat de kandidaten al geselecteerd waren toen Tijn met zijn actie begon, kon hij niet meer meedingen naar de titel. Maar uiteraard kan iedereen Tijn en andere bijzondere Brabanders aanmelden voor de Brabander van het Jaar 2017. Stuur daarvoor een mail naar brabandervanhetjaar@omroepbrabant.nl.



