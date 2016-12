Dit verwacht je niet. Live hoempapakerstliedjes in de bus

OOSTERHOUT - Het is bijna kerst en dat moet gevierd worden. Ook in de bus van Oosterhout naar Breda. Want daar zat een volledig dweilorkest kerstliedjes te spelen. Kevin IJpelaar (18) uit Oosterhout had het geluk met het bonte gezelschap mee te reizen en de gezelligheid te fimen.

"Ik stond met mijn broer bij de halte in Oosterhout te wachten om naar Breda naar het Glazen Huis te gaan", zo zegt hij tegen Omroep Brabant. "En bij de halte zag ik het orkest al staan en ik vroeg me af of zij ook allemaal in de bus zouden stappen. Dat bleek zo te zijn."



Feest in de bus

Eenmaal in de bus kon Kevin zijn nieuwsgierigheid niet meer de baas en vroeg de trompetist hoe een orkest in een bus zou klinken. De rest van de groep had wel zin in een nummertje en ook de buschauffeur zag de lol er wel van in.



"De hele bus zat vol en het klonk wel leuk", vindt Kevin. "En ik dacht dat het wel een grappig filmpje zou zijn om te delen in deze donkere dagen. Hebben we toch nog wat gezelligs!"