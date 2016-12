Wat eet een topsporter met kerst? Zwemster Maud van der Meer: 'Op tweede kerstdag ga ik bbq-en'

SON - Varkensrollade met vette jus, gevulde kalkoen met rode bessen en honingtijmsaus en als toetje een moddervette chocolademousse. Met kerst wordt doorgaans lekker en veel gegeten en ach... wat maken die paar extra kilootjes uit. Althans voor de gewone mens. Maar hoe zit dat voor topsporters? Twee dagen ongegeneerd bunkeren zit er voor hen niet in. Wat eet een topsporter dan met kerst? Zwemster en voedingsdeskundige Maud van der Meer uit Uden: “Het is net als die Heineken-reclame: Eet met mate.”

Van der Meer, onlangs nog goed voor een bronzen medaille op de 4x100 meter estafette op het WK kortebaan, is naar eigen zeggen "een sportvrouw met een passie voor lekker en gezond eten”. Naast haar zwemcarrière volgde ze de afgelopen jaren verschillende voedingscursussen.





“In principe wel. Ook topsporters moeten kunnen genieten met de kerst, maar wel met mate. Jezelf volproppen met vetten en suikers is niet slim voor een topsporter. Het is verspilde energie, want je moet het er daarna weer allemaal aftrainen. Ik zit nu middenin het seizoen en kan me niet veroorloven allerlei vette en zoete dingen te eten.”“Veel alcohol drinken. Dat zijn topsporters niet gewend en dus kunnen we daar dagen last van houden. Niet erg handig als je na de kerst weer moet trainen.”“Op eerste kerstdag kook ik zelf. Drie gangen met veel vis. Met kerst eten we als Nederlanders traditioneel veel vlees, maar vis is gezonder, bevat minder calorieën en staat net zo feestelijk. Als voorafje maak ik zeewolf met worteltartaar. Tussendoor gebakken coquille verwerkt in een salade en het hoofdgerecht is dorade met linzentapenade en couscous voor de koolhydraten. Die zijn belangrijk voor een topsporter. Met het toetje zondig ik wel een beetje: peren gestoofd in witte wijn met frambozensaus en een bolletje vanille ijs.”“Op tweede kerstdag ga ik barbecuen met mijn schoonfamilie.”“Haha ja, maar dan let ik wel op dat ik niet veel vlees eet. Mijn schoonmoeder zorgt ook voor vis.”“Dat valt wel mee. Je bent er als topsporter aan gewend. Al moet mijn moeder het niet in haar hoofd halen om een schaaltje chocolade op tafel te zetten met kerst.”