'Hattrick' voor Mathieu van der Poel in Diegem, concurrent Van Aert bijt weer in het stof

DIEGEM - Veldrijder Mathieu van der Poel heeft zijn Belgische rivaal Wout Van Aert vrijdag opnieuw verslagen. De 21-jarige Van der Poel schreef onder het kunstlicht de avondwedstrijd uit de Superprestigereeks in Diegem op zijn naam. Hij heeft nu vijf van de zes wedstrijden uit de Superprestige dit seizoen gewonnen. Alleen in Spa-Francorchamps werd hij geklopt door Van Aert.

De wereldkampioen van 2015 verstevigde de leiding in het klassement. Er zijn nog twee wedstrijden uit de Superprestige te gaan, in februari in Hoogstraten en Middelkerke.





Zoals in bijna iedere cross werd het ook in Diegem een tweestrijd tussen Van der Poel en Van Aert. De twee beste veldrijders van dit moment namen al in de eerste ronde afstand van de anderen. Soms nam de Nederlander even afstand, soms de wereldkampioen uit België, maar steeds kwamen de twee rivalen weer bij elkaar.Van der Poel maakte in de laatste ronde het verschil op een zandstrook. Van Aert moest een gaatje laten en zag de Nederlander pas terug aan de finish. Een tikkeltje uitdagend reed Van der Poel op halve kracht de laatste meters naar de streep, waar hij net voor Van Aert juichend overheen kwam. De Belg Kevin Pauwels eindigde op gepaste afstand als derde.De Nederlands kampioen vierde een 'hattrick' in Diegem, waar hij de afgelopen twee jaar ook al won. “Ik ben heel, heel blij met deze overwinning'', zei hij. “Tijdens het inrijden voelde ik me niet super, ik ben wat verkouden. Maar ronde voor ronde ging het beter.''Nadat hij op het zand was weggereden bij Van Aert, vloog Van der Poel letterlijk met een sprongetje over een brug. “Dat was zeker niet vernederend bedoeld. Ik kwam met zoveel snelheid aan, dan is het soms sneller om te springen.''