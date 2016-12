IJshockeyers Tilburg Trappers winnen in Berlijn van ECC Preussen

BERLIJN - De ijshockeyers van Tilburg Trappers hebben vrijdag met 3-5 gewonnen uit bij ECC Preussen in Berlijn. De Tilburgers staan nu op plaats vier in de Duitse Oberliga Nord.

Trappers kwam in de eerste periode al op een 0-2 voorsprong dankzij doelpunten van Danny Stempher en Shane McColgan. In de tweede periode werd de voorsprong verder uitgebouwd naar 0-4. Mitch Bruijsten en Ivy van den Heuvel waren de doelpuntenmakers.



In de derde periode deden de Duitsers nog verwoede pogingen om terug te komen in de wedstrijd door drie doelpunten op rij te maken. Maar uiteindelijk wist Justin Larson de wedstrijd in het slot te gooien door de vijfde Tilburgse treffer van de avond te maken.



Maandag speelt Trappers een thuiswedstrijd tegen FASS Berlin.