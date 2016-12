In de lucht geschoten bij gewapende overval in Den Bosch

DEN BOSCH - Een 20-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Polsbroek in Den Bosch bedreigd met een vuurwapen en beroofd.

Het slachtoffer reed op zijn scooter over de Polsbroek bij de Noorderplas, toen hij werd afgesneden door een andere scooterrrijder. Die eiste zijn koptelefoon en jas.



Piaggio Zip

Om zijn eisen kracht bij te zetten, schoot de overvaller een keer in de lucht. Daarna ging hij er weer vandoor op zijn scooter, een zwart ouder model Piaggio Zip.



Volgens het slachtoffer is de verdachte een donker getinte man. Hij schat hem ongeveer 20 jaar. Hij zou 1,80 tot 1,90 meter lang zijn. De overvaller droeg een korte, zwarte jas met capuchon en vermoedelijk een spijkerbroek.



Volgens het slachtoffer werd hij kort voor de beroving door dezelfde man vlakbij het scoutinggebouw aan ’t Geerke ook al een keer afgesneden. Daardoor viel hij bijna.