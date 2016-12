Bestuurder Dodge verdwenen na aanrijding met auto in Eersel

EERSEL - De bestuurder van een Dodge is er in de nacht van vrijdag op zaterdag vandoor gegaan na een botsing met een andere auto op de Stokkelen in Eersel. Het ging mis toen de bestuurder van de Dodge bezig was in te halen.

De aangereden auto raakte door de botsing van de weg en kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand. De bestuurder van die auto is naar een ziekenhuis gebracht.



Voorwiel

De Dodge verloor door de botsing een voorwiel. Dat rolde 35 meter verder en bleef rechtop staan op een oprit.



De bestuurder van de Dodge reed nog een kilometer verder op drie wielen, maar kwam uiteindelijk op de kruising van de Bergeijksedijk met de Schadewijkstraat tot stilstand.