Vrouw (33) aangehouden op weg naar Syrië

BREDA - Een 33-jarige Eindhovense vrouw is deze week in Bulgarije aangehouden, omdat ze op weg was naar Syrië. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie heeft dat zaterdag bevestigd.

De vrouw stond al langer gesignaleerd. Met een Europees aanhoudingsbevel is ze op verzoek van Nederland tegengehouden. Er is om haar uitlevering gevraagd.



Bekeerd tot islam

Volgens buitenlandse media is de vrouw bekeerd tot de islam en werd ze op de grens tussen Bulgarije en Turkije aangehouden.