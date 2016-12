Stieffamilies mogen spreken in rechtbank, dankzij zaak Nicole van den Hurk

DEN BOSCH - Ook stieffamilie van slachtoffers krijgt het recht te spreken tijdens een strafzaak. Dat schrijft minister Ard van der Steur zaterdag aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de 'zaak Nicole van den Hurk'.

De minister vindt dat het spreekrecht van nabestaanden nu te beperkt is. Dit past volgens hem niet bij de samenstelling van hedendaagse gezinnen.



Bloedverwantschap

Tijdens de rechtszaak tegen Jos de G. - die verdacht werd van de moord op Nicole van den Hurk in 1995 - bepaalde de rechter dat de stiefmoeder niet mocht spreken, omdat zij volgens de letter van de wet geen nabestaande is. De Tweede Kamer riep daarna op tot uitbreiding van het spreekrecht voor stieffamilie.



"Wie wij als familie of dierbare beschouwen en wat zij precies voor ons betekenen, wordt niet alleen door bloedverwantschap bepaald. Aan dat gevoel wil ik uitdrukking geven", legt minister Van der Steur uit. Hij stelt dat in de maatschappij steeds meer sprake is van samengestelde gezinnen.



Niet uit te leggen

Advocaat Richard Korver reageert namens de nabestaanden van Nicole van den Hurk opgetogen. "Het is in tegenwoordig niet meer uit te leggen dat je niks mag zeggen in een strafzaak als je jarenlang voor een kind hebt gezorgd."



Korver hoopt dat Van der Steur zijn wetsvoorstel 'meteen goed aanpakt' en ook rekening houdt met pleeg- en adoptieouders.