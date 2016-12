Dode pony gevonden in weiland Langeweg, vermagerde pony in beslag genomen

LANGEWEG - In een weiland in Langeweg is vrijdagmiddag een dode pony gevonden. Op het veld stond ook een sterk vermagerde pony. Die is door agenten in beslag genomen.

De eigenaar, een 69-jarige man uit Prinsenbeek, wordt ervan verdacht niet goed genoeg voor de dieren te hebben gezorgd. Hij wordt op een later moment gehoord.



Geheime locatie

De politie onderzoekt waaraan de ene pony is overleden. De vermagerde pony is ondergebracht op een geheime locatie om aan te sterken.