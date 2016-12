Premier Rutte: 'Glazen Huis Breda is even de huiskamer van Nederland'

BREDA - BREDA - Het aftellen is begonnen voor de 3FM dj's Domien Verschuuren en Frank van der Lende. Zaterdagavond verlaat het duo rond de klok van 21.00 uur het Glazen Huis in Breda. Dan wordt ook de eindopbrengst bekend van de benefietactie 3FM Serious Request, die dit jaar gaat naar de bestrijding van longontsteking bij jonge kinderen.

Serious Request 2016 zal de geschiedenisboeken ingaan als de actie van de zesjarige Tijn uit Hapert. Tijn is ongeneeslijk ziek en hij lakt nagels van mensen die in ruil daarvoor geld storten voor Serious Request. De jongen heeft de harten van heel Nederland veroverd. Hij heeft bijna twee miljoen euro ingezameld. En het is niet onwaarschijnlijk dat hij vandaag nog over dat bedrag heen gaat.



Een beetje lullig

Premier Mark Rutte heeft zaterdagmorgen om acht uur, na bijna twaalf uur, het Glazen Huis in Breda verlaten. Met zijn nachtbezoek ondersteunde hij de benefietactie 3FM Serious Request "Ik vind het eigenlijk een beetje lullig dat ik nu wegga terwijl jullie nog tot vanavond door moeten", aldus Rutte.