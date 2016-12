Wie is de Brabantse sportman van het jaar?

EINDHOVEN - Nog een week en dan is het 2017. Een ideaal moment om terug te bikken op het jaar 2016. Dit doet Omroep Brabant met 'eindejaarspolls'. Vandaag zijn we benieuwd wie wordt gekozen tot beste Brabantse sporter.

Zwemmer Ferry Weertman

Ferry Weertman is uiteraard een kanshebber. De Eindhovenaar zwom afgelopen zomer naar olympisch goud in het Rio de Janeiro. Weertman - de partner van Ranomi Kromowidjojo - veroverde goud op de tien kilometer. De internationale zwembond FINA riep hem begin deze maand al uit tot beste openwaterzwemmer van dit jaar.



Motorcrosser Jeffrey Herlings

Ook Jeffrey Herlings kende een topjaar. De motorcrosser uit Elsendorp kroonde zich begin september voor de derde keer tot wereldkampioen in de MX2-klasse. Dit deed hij met overmacht. Herlings sloot zo een lange periode vol zware blessures met een heerlijk gevoel af.



Darter Michael van Gerwen

Winnen lijkt voor darter Michael van Gerwen de normaalste zaak van de wereld. Nadat het WK van vorig jaar eindigde in een teleurstelling - hij verloor in de derde ronde van landgenoot Raymond van Barneveld - toonde de Gemondenaar daarna zijn macht door alle toptoernooien van de bond PDC op zijn naam te schrijven. Een ongekende prestatie.



Kickbokser Rico Verhoeven

En ook Rico Verhoeven wist dit jaar veel mensen aan de buis te kluisteren. Zeker tijdens zijn wedstrijd tegen Badr Hari, die hij won. Een prestigeduel waarmee hij zijn eerder veroverde wereldtitel nog wat extra glans gaf.