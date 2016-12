Man uit Valkenswaard bedreigt in Tilburg agenten met de dood

TILBURG - Een 25-jarige man uit Valkenswaard is vrijdagnacht opgepakt omdat hij zich in het uitgaansleven van Tilburg zwaar had misdragen.

Het begon er mee dat hij stennis maakte in een café op de Heuvel. Eén van de portiers die hem naar buiten werkte kreeg klappen in zijn gezicht. Uiteindelijk lukte het de beveiligers toch de Valkenswaarder aan de politie uit leveren.



Dat betekende niet dat de man bedaarde. Hij schold de politie uit en bedreigde de agenten met de dood. In zijn kleding werd een knipmes gevonden en dat is verboden.



Urinoir vernield

Het was sowieso onrustig in de Tilburgse uitgaanswereld. Een dronken Belg sloeg in een café een urinoir kapot met een fles bier. In een café aan de Stadhuisstraat betrapte een beveiliger een man uit Tilburg die er met een fust bier vandoor wilde gaan. Die had hij onder zijn jas verstopt.