Vrouw weigert aangifte tegen ex die haar mishandelde, politie arresteert hem toch

ULVENHOUT - Zijn vriendin wilde geen aangifte doen van mishandeling, toch heeft de politie in Ulvenhout een 45-jarige Tilburger aangehouden. "Huiselijk geweld moet stoppen", aldus de politie.

Agenten werden vrijdagavond te hulp geroepen omdat de Tilburger zijn 32-jarige ex-vriendin zou hebben mishandeld. Alles wees er op dat de vrouw inderdaad een flink pak slaag had gekregen. Ze zat onder de rode en blauwe plekken en haar bovenkleding was gescheurd.



Voldoende ander bewijs

Ze vertelde dat ze ruzie had gekregen met haar ex-vriend die onverwacht aan de deur stond. Die Tilburger zat op de bank toen de politie aan kwam. De vrouw wilde geen aangifte tegen hem doen. Daar nam de politie geen genoegen mee, de man werd gearresteerd. Bij voldoende ander bewijs zoals letsel en getuigenverklaringen kan een verdachte toch vervolgd worden.

"Het doel is niet de relatie te beëindigen, maar wel het huiselijk geweld te stoppen", aldus de politie.