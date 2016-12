Ongelooflijk! Tijn haalt ruim twee miljoen binnen voor Serious Request

BREDA - De zesjarige Tijn uit Hapert heeft al twee miljoen euro binnengehaald voor Serious Request. De ongeneeslijk zieke jongen is de held van Nederland dat hem voor altijd in het hart heeft gesloten. Zijn naam zal ook voor altijd aan Serious Request 2016 verbonden blijven. Tijn lakt nagels van mensen die in ruil daarvoor geld storten voor SR2016.

De jongen dacht honderd euro bij elkaar te sprokkelen, maar het verhaal over zijn ziekte en zijn tomeloze inzet voor kinderen met longonsteking brak de harten van veel Nederlanders. Ze laten massaal hun nagels lakken voor het goede doel. Honderd euro werd al snel duizend euro, tienduizend euro, honderdduizend euro, een miljoen en zaterdagmiddag brak de actie van Tijn door de twee miljoen.



Wil je weten hoeveel Tijn precies heeft opgehaald, klik dan hier.





Ondertussen is het aftellen begonnen voor de 3FM dj's Domien Verschuuren en Frank van der Lende. Zaterdagavond verlaat het duo rond de klok van 21.00 uur het Glazen Huis in Breda. Dan wordt ook de eindopbrengst bekend van de benefietactie 3FM Serious Request, die dit jaar gaat naar de bestrijding van longontsteking bij jonge kinderen.Premier Mark Rutte heeft na bijna twaalf uur aanwezigheid het Glazen Huis in Breda zaterdagmorgen om acht uur verlaten. Met zijn nachtbezoek ondersteunde hij de benefietactie 3FM Serious Request "Ik vind het eigenlijk een beetje lullig dat ik nu wegga terwijl jullie nog tot vanavond door moeten", aldus Rutte.Rutte sprak met luisteraars en bezoekers en lakte nagels van mensen die de lakactie van de zesjarige ongeneeslijk zieke Tijn steunden. Verder zette hij handtekeningen op allerlei artikelen in het Glazen Huis die zaterdagavond worden geveild. Ook sprak hij vaders om te vertellen dat hun kinderen later thuiskwamen, ,'omdat het op de Grote Markt in Breda zo gezellig is'. Die gezelligheid was voor Rutte de reden om het Glazen Huis de huiskamer van Nederland te noemen.Op en rondom de Grote Markt zijn zaterdag nog veel activiteiten. Er is voor de laatste dag van Serious Request veel animo. Het plein stond zaterdagmorgen al vroeg vol met bezoekers uit het hele land.