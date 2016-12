De hele wereld gelooft in Tijn, want Tijn is hoofdpersoon in 21ste eeuws kerstverhaal

HAPERT - Een blonde kuif, twee ogen die zeggen: kom maar op. Een zelfverzekerde trek om de mond. Dat is Tijn van Kolsteren. Zes jaar is hij en ongeneeslijk ziek. Tot vorige week wist niemand wie Tijn was. Nu is hij in ieders hart. Tijn is hoofdpersoon in een 21ste eeuws kerstverhaal, met dit verschil dat de geboorte die dezer dagen wordt gevierd is vervangen door een aangekondigde dood.

De jongen uit Hapert besloot iets te doen voor Serious Request, Het Glazen huis van 3FM. De opbrengst is voor kinderen met longontsteking. Hij bedacht om tegen betaling de nagels te lakken van mensen. Daarmee wilde hij minstens 100 euro verdienen voor arme kindjes in verre landen. Zaterdag brak hij door de twee miljoen euro.





Het verhaal van Tijn werd opgepikt door regionale media. Daarna ging het via landelijke media de hele wereld over. De NRC schrijft : 'Hoe Tijn (6) met #heelhollandlakt Serious Request een boost geeft'. 'Tijn heeft overal lak aan' , kopt Trouw. De Telegraaf kijkt iets verder dan de emotie en schrijft dat door de actie voor Tijn de nagellak in ons land niet is aan te slepen De actie van Tijn was erg welkom, want de tussenstanden lieten zien dat het met de opbrengst van het Glazen Huis dit jaar een stuk minder hard ging dan andere jaren.'Met nog een jaar te leven, groeit de campagne van Nederlandse Tijn als een sneeuwbal', kopt de Turkse krant Habertürk . 'Terwijl Tijn wacht op zijn dood, helpt hij anderen', schrijft Gazete Vatan boven hun artikel. De Bangkok Post meldt dat het nagellakkend kankerpatiëntje viral gaat. De Donaukurier plaatst prominent een foto van Tijn, met gelakte nagels. De RTBF pompt zijn verhaal rond op haar Facebookpagina. LeSoir in België plaatst een filmpje van de lakkende Tijn op haar website. Met tweets van Nederlandse politici die zich de nagels hebben laten lakken.De Duitse nieuwssite Arte maakt een verhaal over Tijn en citeert minister-president Markt Rutte: "Ich bin wirklich emotional geworden, als ich die Geschichte dieses kleinen Jungen gehört habe", sagte Regierungschef Rutte bei seiner wöchentlichen Pressekonferenz. Tijn hat 'wirklich großen Eindruck' auf ihn gemacht.De Roemeense site Libertatea schrijft ook over Tijn. De krant spreekt zijn bewondering uit dat één kankerpatiëntje het klaarspeelt zoveel los te maken. In het hele land werd vervolgens over Tijn gesproken.Oostenrijkse en Luxemburgse media schrijven over 'Super Tijn'. Ze doen het allemaal in hun eigen taal. Maar er is één gemeenschappelijke deler. Van al die pagina's kijkt steeds diezelfde jongen met zijn opgestoken hand met roodgelakte nagels je zelfverzekerd aan. Alsof hij zeggen wil: ik kan het, nou jullie nog.En wij? Wij geven gul omdat we aan het eind van een jaar vol aanslagen en een toenemende onzekerheid over onze toekomst, in het goede willen geloven. Daarvoor hebben we iconen nodig. En Tijn is een icoon.