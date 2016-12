Steekpartij in asielzoekerscentrum Oisterwijk, traumahelikopter geland

OISTERWIJK - In het asielzoekerscentrum aan de Kievitsblekweg in Oisterwijk is zaterdagavond rond zeven uur iemand gewond geraakt, vermoedelijk na een steekpartij. Ook is er iemand opgepakt. "Het gaat waarschijnlijk om twee bewoners", aldus de politie.

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er is een traumahelikopter geland.



Onduidelijkheid

Volgens de politie heerst er nog een hoop onduidelijkheid. “Maar alles wijst vooralsnog op een ‘steekincident’.” De nationaliteit van het slachtoffer is evenmin duidelijk. De politie stelt dat de steekpartij heeft plaatsgevonden in 'een van de woonruimtes van het asielzoekerscentrum'.



De politie doet momenteel sporenonderzoek in het asielzoekerscentrum.