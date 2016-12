Emiel vraagt zijn vriendin op een wel hele bijzondere manier ten huwelijk [VIDEO]

VEGHEL - Als je je vriendin ten huwelijk gaat vragen, moet je dat wel op een originele manier doen natuurlijk. Nou, dat heeft Emiel van der Sanden uit Veghel goed begrepen. Hij vroeg deze week ‘zijn’ Mieke Broeren ten huwelijk door middel van een super origineel filmpje.

Mieke ging gewoon naar de bioscoop, maar zag op beeld ineens hoe Emiel haar vader om haar hand vroeg. Het filmpje is opgenomen in Veghel en heeft een spetterend einde. Ondertussen is hij op Facebook al meer dan 11.000 keer bekeken.