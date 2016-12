Serious Request haalt 8.744.131 euro op, met 2,5 miljoen dankzij Tijn

BREDA - De eindstand van Serious Request is 8.744.131 euro. Ruim 2,5 miljoen van het bedrag werd opgehaald door de 6 jaar oude, ongeneselijk zieke Tijn met zijn ‘lak-aan’-actie. Heel Nederland was de afgelopen dagen in de ban van het kindje.

Serious Request zette zich dit jaar samen met het Rode Kruis in voor kinderen met longontsteking. Jaarlijks kost dit namelijk aan 900.000 kinderen het leven.



Het bedrag is een hoger dan vorig jaar, toen werd er 8,4 miljoen opgehaald. Dit jaar waren de tussenstanden niet zo hoog, totdat Tijn in actie kwam . Hij heeft hersenstamkanker en dit is zijn laatste kerst. Daarom wilde hij iets positiefs doen voor kinderen met longontsteking. Hij kwam om het idee om tegen betaling van één euro nagels te lakken van mensen. Zijn doel was 100 euro, maar daar ging hij al snel heel hard overheen. Het dappere jongetje veroverde de harten van heel Nederland én het buitenland. Hij mocht een dag burgemeester van Breda zijn en vele bekende Nederlanders en politici lakten hun nagels, zoals Geert Wilders en Mark Rutte . Nooit eerder haalde een individuele actie voor Serious Request zoveel op.Zangeres Miss Montreal zong een liedje voor Tijn . Zijn vader, Gerrit Kolsteren, werd erg geraakt door het nummer. "Echt, voor het eerst in heel lange tijd kwamen er heel veel tranen. Niet van verdriet, maar van pure vreugde en dankbaarheid", vertelde hij aan Omroep Brabant. "We hebben dit samen met hem bedacht, maar het is Tijn zijn karakter en persoon die dit heeft veroorzaakt."