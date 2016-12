Ravage op A27 na ongeluk met auto en bestelbusje

OOSTERHOUT - Op de snelweg A27 tussen Raamsdonksveer en Oosterhout heeft zaterdagavond laat een ongeluk plaatsgevonden waar een bestelbusje en een personenauto bij betrokken waren. Het bestelbusje sloeg over de kop en kwam op de zijkant tot stilstand. De bestuurder van de personenauto moest een blaastest doen op het politiebureau.

De precieze oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Volgens getuigen zijn zeker twee mensen gewond geraakt. De aard van de verwondingen en hoeveel mensen precies is niet bekend.



Ambulance kwam toevallig langs

Toevallig passerende ambulancepersoneel zagen het ongeluk gebeuren en konden direct hulp verlenen. Door het ongeval was de A27 richting Breda tijdelijk afgesloten. Op de snelweg was het een ravage. Een berger voerde de twee zwaar beschadigde voertuigen af.