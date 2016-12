Viertal knalt met auto tegen boom, bestuurder bekneld en zwaargewond

EERSEL - Op de Willibrorduslaan in Eersel is in de nacht van zaterdag op zondag rond drie uur een auto met daarin waarschijnlijk vier jongeren tegen een boom tot stilstand gekomen. De bestuurder heeft zeker een uur bekneld gezeten voordat de brandweer hem kon bevrijden.

Volgens onbevestigde berichten zou een deel van de inzittenden na het ongeluk zijn uitgestapt en weggelopen. Later zou een aantal terug zijn gekomen om zich te laten controleren door ambulancepersoneel.



De bestuurder raakte zwaargewond. Hij ging onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.



Op de melding kwam, naast de brandweer en meerdere ambulances, ook een traumahelikopter af.