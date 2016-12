Dit is wat Brabanders doen op een winderige eerste kerstdag

EINDHOVEN - Dat het geen witte kerst is, daar hadden we al lang vrede mee. Maar dat betekent niet dat we niet buiten kunnen genieten van de kerstdagen. Het weer is zacht. En dat zorgt ervoor dat veel mensen lekker gaan wandelen in de natuur. Maar pas wel op voor een onstuimig windje.

Het wordt maximaal een graad of twaalf. Redelijk uitzonderlijk voor Kerstmis. Maar het is zeker geen record. Dat werd vorig jaar verbroken. Op tweede kerstdag werd het toen maar liefst 14,1 graden in Woensdrecht.



Boswandeling

Veel mensen kiezen er dus voor om een boswandeling te maken. En daar zijn uiteraard veel mooie plaatjes te schieten.





Ook voor mensen die niet per se de natuur in willen, is er op eerste kerstdag buiten de deur genoeg te doen. Zo kun je in Sint Willebrord een ritje met paard en wagen maken.En in Breda kun je genieten van een sprookjesachtig Valkenberg . Een heus winterland met een schaatsbaan en glühwein. En in Tilburg is dit jaar de eerste editie van de winterkermis. Op het Pieter Vreedeplein en op de Heuvel zijn tal van attracties te vinden.Uiteraard gaan veel mensen tijdens de kerst naar de kerk. In Waalre nam het kerkbezoeken afgelopen jaar toe. Van zestig mensen op zondag in de kerk in 2012 naar tegenwoordig meer dan honderd bezoekers. Volgens diaken Bas Leijtens komt dat door alle ellende - denk aan de oorlog in Syrië en de recente aanslag op een kerstmarkt in Berlijn - die er op dit moment gaande is in de wereld. "Er gebeurd vanalles om ons heen, mensen zoeken toch weer iets van steun denk ik", aldus diaken Leijtens.De bezoekers van de kerk geven de diaken en het team vrijwilligers van de parochie als reden voor de toename. "Diaken Leijtens is een mens voor de mensen. Dat is heel belangrijk in deze tijd", vertelt een mevrouw die na de dienst de kerk uitloopt. "We hopen dat hij nog een poosje blijft", vult een ander haar aan. Doordat de parochie veel activiteiten organiseert, is de kerk weer meer gaan leven in het dorp. En ook over de kerstdienst op zondagochtend zijn de mensen te spreken. "Ik vond het heel mooi, het loopt allemaal mooi in elkaar en de kerk was schitterend versierd", aldus een bezoekster. "Het was een goede preek over het licht dat in de duisternis schijnt. Dat hebben we nodig op dit moment."Wil je trouwens nog boodschappen doen op het laatste moment? Bij deze supermarkten kun je tijdens Kerstmis terecht.