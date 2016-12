Donkere kerstochtend in Oisterwijk door stroomstoring: 'De WiFi deed het niet!'

OISTERWIJK - De donkere kerstdagen moest in de Oisterwijkse wijk de Pannenschuur wel heel letterlijk genomen worden. Daar viel rond tien uur de stroom uit.

Voor veel mensen was dat vooral lastig tijdens het kerstontbijt. "We konden geen broodjes afbakken of water koken voor de thee", zegt Nancy Denissen tegen Omroep Brabant.



"Maar we hadden ook geen WiFi meer", lacht Nancy. En die basisbehoefte moeten missen, is natuurlijk een groot drama. De storing was rond kwart voor twaalf gelukkig weer verholpen. "De lampen sprongen opeens weer aan."



Volgens Enexis ging het om een spontane storing. "Op eerste kerstdag worden er nergens graafwerkzaamheden uitgevoerd", legt een woordvoerder uit. Ongeveer 1250 huishoudens zaten zonder stroom.