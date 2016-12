Rieten dak boerderij verwoest bij brand in Bladel

BLADEL - Geen prettige eerste kerstdag voor bewoners van een woonboerderij aan de Groot Terkooijen in Bladel. Het rieten dak van de woning ging zondag rond het middaguur in vlammen op.

Volgens de brandweer was een gezin in huis op het moment dat de brand ontstond maar is iedereen ongedeerd. De brandweer redde ook een kat uit de woning.



De eigenaren zullen de kerst ergens anders moeten doorbrengen. Volgens de brandweer kan het huis als verloren worden beschouwd.



Kerstdiner

Naast het huis ligt Café 't Nekkermenneke. Het eethuis had veel reserveringen voor de lunch en diner. In eerste instantie leek het erop dat alle etentjes door konden gaan. Later moest het café toch iedereen afbellen omdat er te veel roetdeeltjes in de lucht zaten en ze veel last hadden van de rook.