Restaurant Bladel moet kerstdiner afblazen vanwege brand bij de buren

BLADEL - Café 't Nekkermenneke in Bladel heeft zondag alle reserveringen voor de kerstlunch en -diner moeten afzeggen als gevolg van een grote brand in een naastgelegen woning. Dat zegt een medewerker tegen Omroep Brabant.

"We hebben al het personeel naar huis gestuurd en we gaan de reserveringen afbellen", vertelt de medewerker van het café. Door de grote hoeveelheid roetdeeltjes in de lucht zou het niet veilig zijn.



Een grote domper voor de ondernemer. Het café had 'nogal wat' reserveringen.



Geen gewonden

Het rieten dak van de woonboerderij aan de Groot Terkooijen vatte rond het middaguur vlam. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.



