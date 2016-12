Michael van Gerwen is Brabantse sporter van 2016

GEMONDE - Uit de eindejaarspoll van Omroep Brabant blijkt dat Michael van Gerwen de titel ‘beste Brabantse sporter van 2016’ verdient. De Gemondenaar schreef dit jaar alle toptoernooien van de bond PDC op zijn naam. In 2016 won hij 25 toernooien.

Op de poll op de website reageerden 1205 mensen. Michael van Gerwen kreeg 534 stemmen, goed voor 44 procent. Op de tweede plaats eindigde Jeffrey Herlings met 21 procent van de stemmen. Ferry Weertman behaalde 20 procent van de stemmen en Rico Verhoeven 14 procent. Ook in de poll op Twitter werd Van Gerwen unaniem verkozen met 57 procent van de stemmen.



Darter Van Gerwen won in 2016 maar liefst 25 toernooien. Een recordaantal zeges. Het belangrijkste toernooi van het jaar, het WK, schreef de Gemondenaar opvallend genoeg niet op zijn naam. Opvallend, omdat de concurrentie de rest van het jaar niet eens in de schaduw van MvG kon staan.Mighty Mike heeft de dartssport momenteel volledig in zijn greep. In februari zette hij een duizelingwekkend record neer. Hij gooide in de Premier League tegen Michael Smith een gemiddelde van 123,40.Michael van Gerwen werd niet genomineerd door NOC*NSF als sportman van het jaar, omdat de stichting strenge eisen stelt aan de nominaties voor de verkiezing. Voorzitter van de vakjury Jeroen Bijl gaf aan dat Van Gerwen nooit serieus in beeld was voor een nominatie . "We hanteren aan de voorkant een criterium dat een sport die niet olympisch is - en dat is darts - minimaal 55 landen op een WK moet hebben. Daar horen voorronden ook bij. Darts zit behoorlijk onder dat criterium. Van Gerwen is dus nooit serieus in beeld geweest."Van Gerwen besloot daarop niet naar het Sportgala te gaan . “Wat moet ik nog meer winnen om wel genomineerd te worden?”, vroeg hij zich hardop af. ‘Treurig’ en ‘zielig’, noemde hij het dat er allerlei excuses werden gezocht om uit te leggen waarom hij niet tot de genomineerden behoort.Als reactie op de sportverkiezing van NOC*NSF startte Arno van Son uit Liempde zijn eigen Sportpublieksprijs, die wel naar Van Gerwen ging . Op zijn website werden 2200 stemmen uitgebracht, 82 procent van de stemmen ging naar Van Gerwen. Hij had daarmee meer dan tien keer zoveel stemmen als nummer twee Max Verstappen. Jeffrey Herlings, net als Van Gerwen niet genomineerd door de NOC*NSF werd derde met vijf procent van de stemmen.Nog een week en dan is het 2017. Een ideaal moment om terug te bikken op het jaar 2016. Dit doet Omroep Brabant met 'eindejaarspolls'.