Dronken spookrijder rijdt over de A67

ASTEN - De politie heeft zondagnacht een dronken spookrijder op de A76 aangehouden. Hij had zoveel gedronken dat hij zijn rijbewijs moest afgeven.

De politie kreeg rond drie uur een spoedmelding vanuit de meldkamer Eindhoven. Op de A67 zou een spookrijder vanuit Asten richting Venlo rijden. Verschillende melders belden 112. De politie kreeg de spookrijder ten hoogte van de afslag Helden/Sevenum in het vizier.



Aanhouden

Het voertuig stopte eerst, maar enkele ogenblikken later gaf de bestuurder weer gas en reed, nog steeds tegen het verkeer in, richting Venlo. Kort na de afslag kon de politie het voertuig staande houden en de bestuurder aanhouden.



Na controle bleek dat de bestuurder had gedronken. Hij heeft zijn rijbewijs moeten inleveren. Ook krijgt hij een proces-verbaal voor het veroorzaak van gevaar of hinder op de weg.