Dode pony en sterk vermagerde pony in weiland in Langeweg

LANGEWEG - De politie kreeg vrijdag een verontrustend telefoontje. Er zou in Langeweg een dode pony in de wei liggen en een andere pony zou zwaar vermagerd in de wei lopen. Agenten gingen kijken en zagen dat een pony die op de grond lag er slecht aan toe was en ook dat de andere pony in de wei zwaar vermagerd was.

De pony die op de grond lag was de avond ervoor uitgeleden. Het dier was weer overeind geholpen, maar was door de drek waarin het stond meteen weer gevallen en blijven liggen. De eigenaar schakelde niet de dierenarts in. Een agent deed dat wel, maar nog voordat de dierenarts ter plaatse was, blies de pony zijn laatste adem uit.



Pony in beslag genomen

Bij de nog levende pony staken de heupbeenderen uit en waren de ribben duidelijk voelbaar. Allemaal signalen dat de pony veel te mager was. De dierenarts velde hetzelfde oordeel. In overleg met de Officier van Justitie is besloten de magere pony in beslag te nemen en er wordt een proces verbaal opgemaakt tegen de eigenaar van de pony's.