Waar vier je Kerst als je geen thuis hebt? 'Je moet er zelf wat van maken'

DEN BOSCH - Kerst is het moment om gezellig samen te zijn met familie en vrienden. Maar voor dak- en thuislozen is dat helemaal niet vanzelfsprekend. Zij hebben geen familie om naartoe te gaan. Gelukkig is opvanghuis ’t Inloopschip in Den Bosch eerste kerstdag gewoon open. Samen proberen ze er toch nog een mooi kerstfeest van te maken.

Dieter (73) is thuisloos sinds zijn vrouw er van de een op andere dag vandoor ging. Hij heeft wel een huis, maar dat is geen thuis te noemen. “We gingen overal met z’n tweeën naartoe”, vertelt hij. “Maar opeens lag er een kaartje in de brievenbus waarop stond dat ze weg ging en niet meer terug kwam. Dat kaartje heb ik nog steeds.”



Eenzaam

Desondanks is hij niet eenzaam. “Ik heb thuis al 25 jaar een kerstboom, maar daar heb ik nooit wat mee gedaan. Thuis doe ik er toch niets mee. Hier kan ik gewoon naar binnen lopen en ik ben het gewend om altijd van huis te zijn.”



Riekie en Henk hebben door omstandigheden sinds een maand geen dak meer boven hun hoofd. Het is hun eerste kerst als man en vrouw, maar die brengen ze door in de opvang. “Met kerst zit je natuurlijk liever thuis, maar ze doen hier veel voor je”, vertelt Riekie. “Ik ben er blij mee. Je moet er zelf wat van maken.”



Iets terug doen

Henk woont al een tijdje weer op zichzelf, maar komt toch nog terug in de opvang. “Ik kom graag kijken of ze bijvoorbeeld genoeg mensen hebben voor achter de bar”, vertelt hij. “Ik ken de jongens hier en we doen spelletjes.” Op deze manier doet hij iets terug voor de tijd dat hij in de opvang zat. “Ik wil mezelf nuttig maken.” Zijn familie viert het meer op de traditionele manier. “Ik hou daar niet van en dat weten ze van mij. Dus ik laat ze gewoon gezellig doen.”