Wie heeft hem gezien? Verwarde man zoek in bossen van Heimolen

De politie denkt dat de man in de bossen bij Heimolen is.

BERGEN OP ZOOM - De politie zoekt een 53-jarige man die er zondagochtend rond halftwaalf in verwarde toestand vanuit de omgeving van het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom vandoor is gegaan.

Hij is in de richting van Hostel Stayokay gelopen. Getuigen zagen de man rond twee uur 's middags op de groene mountainbike route in de omgeving van Heimolen. Vanaf dat moment is er geen contact meer met hem geweest.



Signalement

De politie vreest dat de man mogelijk nog in het bosgebied bij Heimolen is. Hij is ongeveer 1.80 meter lang en heeft een slank postuur. Hij droeg een lange zwarte jas en een lichtblauwe spijkerbroek toen hij vertrok vanaf het ziekenhuis. Hij heeft kort grijs haar en een grijze onverzorgde baard. De politie hoopt dat mensen die de man zien de politie bellen via 0900-8844.