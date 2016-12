Zo vieren Roy Donders, Tanja Jess, Mental Theo en andere bekende Brabanders kerstmis

EINDHOVEN - Bijna heel Brabant was op deze eerste kerstdag samen met familie of vrienden. Zo ook de BB'ers, oftewel de Bekende Brabanders. Ze laten op social media zien hoe zij kerst vieren. Maar dat is niet bij iedereen even traditioneel.

Wie zangeres Laura Jansen volgt op Facebook weet dat ze nu niet met familie is. Deze heldin zit namelijk al meer dan een jaar op het Griekse eiland Lesbos. Niet om te chillen. Verre van dat. Ze werkt er al meer dan een jaar in het kamp Kara Tepe dat vooral veel bootvluchtelingen uit Syrië opvangt. Ze voorziet ze van eten en meer. Zo ook met kerst is ze weer druk in de weer:





Roy Donders is wel met zijn hele familie samen. Zo ook met zus Rian met wie hij nog een wel hele enthousiaste kerstboodschap heeft ingesproken.Mental Theo zit aan de kersttafel met zijn hele crew en vrienden.Actrice Tanja Jess woonde op eerste kerstdag de theatershow van haar man Charly luske bij in Breda. Ze werd vergezeld door musicalster Freek Bartels en René van Kooten.Art Rooijakkers wordt komend jaar voor het eerst vader en om hem alvast te helpen met zijn aanstaande vaderschap kreeg hij een wel heel handig kerstcadeau:Zanger Xander de Buisonjé is dit jaar lekker thuis met zijn gezin.