Rake klappen voor mannen uit Helmond en Someren, schot gelost bij vechtpartij

HELMOND - Twee mannen uit Helmond en Someren hebben zondagnacht rond halfvier rake klappen gekregen toen zij hun honden aan het uitlaten waren. Drie onbekende mannen sloegen toe op de Mierloseweg in Helmond. Bij de vechtpartij werd ook een schot gelost, maar daarbij raakte niemand gewond.

De slachtoffers werden tijdens het uitlaten van de honden aangesproken door twee mannen aan de overzijde van de weg. Het duo reageerde agressief en deelde gelijk een aantal flinke klappen uit. Ook werd een wapen getrokken.



Tijdens de vechtpartij stopte een auto met daarin een derde man. Ook hij gaf de mannen uit Helmond en Someren nog een paar vuistslagen. Daarna gingen de drie daders er in de auto vandoor.



De slachtoffers zijn in het ziekenhuis aan hun verwondingen behandeld en mochten daarna weer naar huis.



Signalement

De daders zijn volgens de politie twee mannen van tussen de 25 en 30 jaar, van wie er een blank is. Ze hebben een normaal postuur en zijn ongeveer 1.80 meter lang. Een van de mannen draagt een spijkerbroek.



De derde dader is ouder en heeft ook een normaal postuur. Hij heeft gemillimeterd haar.