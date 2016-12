Op twee na warmste Kerstmis ooit gemeten, later in de week weer nachtvorst

EINDHOVEN - De Kerstmis van 2016 gaat de geschiedenis in als de op twee na warmste kerst ooit. De gemiddelde maximum temperatuur ligt in De Bilt op 11,8 graden.

Dat meldt Weeronline. Zondag was de maximale temperatuur 11,7 graden en afgelopen nacht werd met 11,8 graden de maximale temperatuur voor vandaag al bereikt. Het zachte weer gaat wel gepaard met veel wind.



Nachtvorst

Vorig jaar was de combinatie van beide kerstdagen met een gemiddelde van 14,2 graden nog een paar graden warmer. In 1974 was de kerst vergelijkbaar met dit jaar, alleen was het destijds een fractie warmer. De koudste kerst ooit is die van 1938 met een gemiddelde van –3,3 graden.



In de loop van deze week gaat de temperatuur weer omlaag. Dinsdag is het nog vrij zonnig en wordt het ongeveer tien graden. Daarna wordt het minder zacht en krijgen we te maken met enkele graden nachtvorst.