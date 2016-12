Vermiste 53-jarige man uit Bergen op Zoom is weer terecht

BERGEN OP ZOOM - De 53-jarige man uit Bergen op Zoom die sinds zondag halftwaalf in verwarde toestand was verdwenen, is weer terecht. De man heeft zich weer gemeld.

Hij is in goede gezondheid laat de politie via Burgernet weten.



De man was zondag vanuit de omgeving van het Bravis ziekenhuis ervandoor gegaan . Hij was richting de Hostel Stayokay gelopen. Getuigen zagen de man zondag voor het laatst in de omgeving van de Heimolen.