Auto in brand op parkeerplaats A58 bij Moergestel

MOERGESTEL - Op een parkeerplaats aan de A58 heeft maandagochtend een voertuig in brand gestaan.

Dat gebeurde op Verzorgingsplaats Kerkeind bij Moergestel. De rechterrijstrook is in de richting van Tilburg naar Eindhoven even dicht geweest. Dat heeft voor een korte file gezorgd.



Al na korte tijd had de brandweer de brand onder controle. Het voertuig is weggesleept. Wat er zich precies heeft afgespeeld op de verzorgingsplaats is niet duidelijk.