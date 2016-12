Kerstdiner gered na hele nacht poetsen: restaurant toch open na brand bij buren

BLADEL - Café-restaurant ’t Nekkermenneke in Bladel is op tweede kerstdag gewoon open. Zondag was er brand bij de buren en na een hele nacht poetsen kan eigenaar Wil van Steensel maandag gewoon weer open. Alle gereserveerde diners kunnen doorgaan.

Zondagochtend brandde de naastgelegen woonboerderij aan de Groot Terkooijen voor een groot deel uit.



"Door de rook en de roetdeeltjes zou het restaurant niet meer veilig zijn geweest. Ik heb het personeel naar huis moeten sturen en 250 reserveringen moeten afbellen. Het was een teleurstellende dag. Niet alleen vanwege de misgelopen omzet, maar ook het verlies aan klandizie", vertelt eigenaar Wil van Steensel.



Flink 'de pee' in

De restauranteigenaar had er flink 'de pee' in, dat geeft hij ook ruiterlijk toe. Maandag hangt de vlag er echter heel anders bij. Van Steensel: "Gistermiddag mochten we van de brandweer het restaurant van binnen al weer gaan schoonmaken. Daar zijn we tot diep in de nacht mee bezig geweest. Vanochtend heeft een specialistisch bedrijf de buitenkant en het terras onder handen genomen."



Mensen die maandag een kerstdiner hadden gereserveerd zijn van harte welkom, zegt Van Steensel. "We zijn gewoon open. Ik verwacht bijna tweehonderd mensen. Sommige klanten belden al dat ze de gourmet die voor tweede kerstdag was bestemd gisteren al hebben gegeten. En of ze vandaag kunnen aanschuiven voor het kerstdiner. Gelukkig was er nog plek in het restaurant."