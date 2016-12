'Hou op zeg', bekend Brabant zucht diep bij de dood van George Michael

EINDHOVEN - "Hou op zeg... George Michael is dood." In die eerste drie woorden van Editie NL-presentator Steef van Stiphout uit Schijndel ligt het gevoel van veel bekende Brabanders besloten. Hou op zeg, alweer een poplegende overleden. 2016 was het jaar waarin te veel stemmen van grootheden verstomden.

"Bowie, Prince, George Michael: vrijdenkers die -niet alleen muzikaal- grenzen verlegden in een steeds benauwdere wereld", schrijft TV-presentator Cornald Maas uit Bergen op Zoom. Dan heeft hij op Twitter nog te weinig ruimte om de man met de langste staat van dienst te vermelden: Leonard Cohen.Het is niet alleen het verlies van een geliefde artiest die mensen raakt, het is ook de hoeveelheid bekende idolen die in korte tijd het aardse met het eeuwige verruilde. Het zijn er niet minder dan in bijvoorbeeld 2015, ze hebben wel een grotere schare fans.Cabaretier Rob Scheepers uit Sterksel vraagt zich dan ook af: "Ik weet niet wát voor festival ze aan het organiseren zijn hierboven, maar laten we hopen dat nu de line up compleet is..."Hij verwoordt de hoop dat er een boven is waar de grote zangers samen jammen. Wat een muzikaal feest kan dat worden als de lichting van 2016 de registers open trekt.Als er boven dan toch is iets kan de combinatie van Wolfie Mozart en George Michael nog een fijn kerstrepertoire opleveren waar aardse stervelingen troost uit kunnen putten. Wolfie hield wel van een geintje. Michael zelf zong bij leven als eens met één van de grootste operazangers ter wereld: Luciano Pavarotti. Ook al dood.De hemel heeft ook lingerie-ontwerpster Marlies Dekkers geïnspireerd: "I'm blessed I know Heaven sent And Heaven stole You smiled at me Like Jesus to a child. GM."Veel mensen vinden het verbazingwekkend dat George Michael met Kerstmis is gestorven. Hij was de schrijver van de hit 'Last Christmas'. Dat betekent overigens niet de laatste Kerstmis maar de vorige Kerstmis.Toen treurden we om andere coryfeëen en tijdens de volgende Kerstmis gedenken we de beroemdheden die ons in 2017 zijn ontvallen. Het is een cyclus die nooit ophoudt. Wat blijft is hun muziek. Wie weet is George Michael over tweehonderd jaar klassieke muziek en heeft hij de status van onsterfelijk bereikt.Maar nu zijn de woorden van Koen Dulfer alias KoningVlog uit Eindhoven even het meest van toepassing: "Wtf George Michael overleden?!?! Ik ben echt in shock..."