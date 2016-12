Kerstdiner met compleet gedekte tafel voor dieren in Dierenrijk Nuenen

NUENEN - Een lekker worstenbroodje, een stukje kerststol of een pasteitje. Veel families genieten deze tweede kerstdag samen van een kerstbrunch of diner. Bij Dierenrijk in Nuenen worden de dieren deze kerstdagen ook getrakteerd op een speciaal kerstetentje.

De ringstaartmaki's waren een van de gelukkigen die een speciaal maal kregen. De verzorgers toverden een schaal vol appels, boerenkool en krentjes tevoorschijn. De diertjes sprongen bij de bezoekers van schouder naar schouder.



'Maki op je schouder'

Niet alleen de maki's genoten van het kerstdiner, ook de kinderen. ''Er zit hier een ringstaartmaki op mijn schouder. Dat is wel heel erg leuk, want nu kan ik ze ook aaien.''





Sommige ouders houden bewust wat afstand. ''Ik vind dit wel leuk om te zien, maar ik hoef ze niet op mijn schouder. Dadelijk plassen ze me onder. Dat gebeurde me al eens eerder.''Tijdens tweede kerstdagen worden bijna alle dieren bij Dierenrijk verrast met een speciaal kerstdiner. Bij veel verblijven mogen bezoekers 'aanschuiven' bij het diner.Gelukkig niet overal, want om halfvier wordt er een compleet kerstdiner - zoals wij dat kennen - neergezet voor de leeuwen, inclusief tafels, stoelen en zelfs bestek. Bezoekers mogen dat etentje wel van een afstand bekijken.