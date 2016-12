Ravage na explosie door vuurwerk bij huis in Roosendaal

ROOSENDAAL - Een huis aan de Schuivenoord in Roosendaal is zondagavond flink beschadigd geraakt na een explosie. Ook een nabijgelegen woning liep schade op. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie vermoedt dat zwaar vuurwerk de boosdoener is. De dader of daders zijn nog niet gevonden.

Rond tien over halfelf kreeg de politie een melding over de explosie. Agenten gingen kijken en troffen een ravage aan. De voordeur en een ruit van het huis waren flink vernield. Bij de nabijgelegen woning was ook een ruit aan diggelen.



Getuigen

De bewoners van het huis waar de explosie plaatsvond waren thuis, maar bleven gelukkig ongedeerd. De politie is meteen een onderzoek gestart. De recherche heeft sporenonderzoek in het huis gedaan en buurtbewoners gevraagd of ze iets hebben gezien. Er is meer informatie nodig en daarom vraagt de politie aan getuigen om zich te melden. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.