Kwetsbare ouderen eten gezellig samen op tweede kerstdag in Ulvenhout

ULVENHOUT - Tijdens kerst mag niemand alleen zijn. Dat is een van de kerstgedachten. Stichting EET met je hart wil daarom aandacht voor eenzame ouderen rondom de kerstperiode. Vrijwilligers van de stichting hebben tweede kerstdag een brunch geregeld bij Bistro Sharlot aan de Dorpsstraat in Ulvenhout. Ongeveer twintig zogeheten kwetsbare ouderen zijn uitgenodigd.

De Ulvenhoutse bistro biedt deze brunch aan als onderdeel van de actie EET met je Hart. "Wij doen hier graag aan mee. Ik had gisteravond nog een groot gezelschap te eten, dus wij hebben vannacht nog alle tafels opnieuw ingedekt. Alles met liefde en plezier voor deze ouderen", zegt Sharlotte Oomen





In 26 Bredase restaurants wordt sinds enige tijd gevraagd om vrijwillig een euro extra te betalen aan de stichting EET met je Hart . Op die manier wordt het mogelijk gemaakt om ouderen meer te betrekken bij de samenleving.Het hogere doel van de stichting is echter dat burgers meer aandacht gaan besteden aan hun lokale gemeenschap: De stichting stimuleert burgers om in beweging te komen voor eenzaamheid onder ouderen.