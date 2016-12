Marianne Vos wint wereldbekerwedstrijd veldrijden Heusen-Zolder

Een bekend beeld van Marianne Vos is terug in het veldrijden, winnend over de streep (foto: Veerle de Pijper)

HEUSDEN-ZOLDER - Marianne Vos is helemaal terug in het veld. Maandag won ze de wereldbekerwedstrijd in Heusden-Zolder. Het was pas haar derde veldrit na een afwezigheid van bijna twee jaar.

Vos maakte pas een dikke week geleden haar rentree in het veld. Ze verzamelde nog nauwelijks punten en moest daarom achteraan starten.



Inhaalrace

En dus zat er voor Marianne Vos niets anders op dan een inhaalrace te rijden. Vrouw voor vrouw haalde ze haar concurrenten in en kroop ze dichterbij leidster Ellen van Loy.



Binnen drie ronden maakte ze deel uit van een kopgroep van zes rensters. Net op het moment dat Vos van fiets wisselde, koos haar ploeggenootte Lucinda Brand de aanval. Één ronde voor het eind werd Brand bijgehaald en viel de kopgroep even stil. Daar profiteerde Vos optimaal van. In de laatste ronde ging ze er vandoor en met een kleine voorsprong kwam ze over de finish.





De Belgische Sanne Cant (tweede) en de Tsjechische Katerina Nash (derde) stonden naast Vos op het podium. Vrijdag won Vos in de Superprestige van het Belgische Diegem. Ook toen moest Cant genoegen nemen met een tweede plaats. Wereldkampioene Thalita de Jong ontbrak maandag in Heusden-Zolder wegens ziekte.