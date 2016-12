Brandweer heeft handen vol aan brand bij kokosverwerker

BOEKEL - Brandweermannen hadden maandag de handen vol aan een brand bij Dutch Plantin in Boekel. Daar was een berg geperste kokosblokken gaan broeien. Er was weinig vuur, wel veel rook omdat er kokosolie in de blokken zit.

Hoewel er niet veel vuur was, was het voor de brandweer toch een lastige klus. Diverse brandweerkorpsen uit de omgeving werden opgeroepen. Het grootste werk was om de blokken uit elkaar te trekken en af te voeren.



Loods

Omdat het vooral broeide in de voorraad kokosblokken kon de brandweer de schade aan de loods zelf beperken.



Bij het bedrijf in Boekel wordt kokos verwerkt tot blokken en die worden vooral gebruikt in de de rozen- en potplantenkwekerij.