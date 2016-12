Auto-ongeluk in Zundert loopt dodelijk af

ZUNDERT - Bij een auto-ongeluk in Zundert is maandagmiddag iemand om het leven gekomen. De politie heeft dat bevestigd.

Het dodelijke ongeval gebeurde op de Eldertstraat in Zundert. Het slachtoffer reed met een auto tegen een boom. Voor zover bekend zaten er geen andere mensen in de auto.



Het is niet bekend of het slachtoffer een man of een vrouw is. De technische recherche doet onderzoek naar de oorzaak van deze botsing.



Een traumahelikopter werd opgeroepen maar de artsen konden niets meer voor het slachtoffer betekenen.