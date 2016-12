Explosie bij huis tijdens kerst: Roosendaalse familie vermoedt opzet

ROOSENDAAL - Een fijne eerste kerstdag eindigde voor een Roosendaalse familie zondagavond in een nachtmerrie. "We hadden net gegeten en zaten gezellig het spel 30 Seconds te spelen toen we gerommel bij de voordeur hoorden." Karin* en haar zus stonden op en liepen naar de deur om te gaan kijken. "We hoorden een flinke knal, glas sprong uit de ramen en we werden naar achteren geblazen. Ik voelde een druk op mijn hele lijf."

Op beelden van de bewakingscamera van de overbuurman is te zien dat een donkere gestalte een zware zelf gefabriceerde vuurwerkbom afstak bij de voordeur. "Alles wijst erop dat het een doelgerichte actie was", zo zegt Karin. De ravage is enorm. Ramen liggen eruit, de voordeur is ontwricht, de regenpijp aan gort en tegels uit de vloer in de hal zijn omhoog gekomen.



Baby lag boven voor het raam te slapen

Karin, haar ouders, drie zussen met aanhang en de 11 maanden oude baby van haar zus bleven wonder boven wonder ongedeerd. "Het kindje van mijn zus lag boven in bed voor het raam te slapen. Mijn zus vloog na de klap meteen naar boven, pakte haar kindje en is in de hal tegen een muur gaan staan waar geen ramen waren. Ze stond te trillen en was in shock." Karin nam de baby over van haar zus, zodat haar zus wat kon kalmeren. De baby was gelukkig niet gewond, maar de familie laat voor de zekerheid wel nog een gehoortest afnemen bij de kleine, want de klap was enorm.



"Al de rolluiken waren naar beneden en die hebben volgens de politie de grootste klap opgevallen. Dat is volgens de politie onze redding geweest. Daardoor werd het glas van de gesprongen ruiten niet de kamers in geblazen, maar viel het recht naar beneden. Alleen mijn zus kreeg wat glas op zich, maar ze was niet erg gewond." Het meeste glas kwam op een bank terecht waar de hele avond twee kinderen hadden gezeten. "Die waren gelukkig net weg."



Een zwarte gestalte

De klap was zo heftig dat door de druk bij de overburen het glas uit de ramen is geblazen. De politie vond maandagochtend een pijp met een ontstekingsmechanisme. Op beelden van de bewakingscamera van de overbuurman is een zwarte gestalte te zien die voorbij het bewuste huis loopt, weer terugkomt, op de grond hurkt en daar met iets bezig is en vervolgens hard wegrent. Daardoor denkt de familie dat het huis bewust is uitgekozen.



"We kunnen niks bewijzen, maar weten bijna zeker wie de dader is. We zijn een hele gewone familie, maar mijn zus heeft ooit één ongelukkige relatie gehad. Ze wilde bij hem weg maar dat liet hij niet toe." Door wat er in die relatie gebeurde, moest de man voor de rechter komen. "Hij nam een advocaat in de arm en mocht daardoor het dossier in zien. Daarin stonden adresgegevens van mij en mijn ouders. Sindsdien worden wij ook bedreigd."



'Hij stond in het donker in mijn tuin met een zaklamp'

Volgens Karin is er al heel veel gebeurd. "Hij heeft autobanden lek gestoken, langzaam op een neer voorbij het huis van mijn ouders gereden en ramen ingegooid." De man heeft ook in het donker bij Karin in de achtertuin gestaan. "Hij hield toen een zaklamp onder zijn gezicht, waarbij hij een doodsbedreiging uitte."



Uiteindelijk werden een aantal zaken bewezen en kreeg de ex een straatverbod voor anderhalf jaar opgelegd. "Dat is net afgelopen. Het was al die tijd wel rustig en daardoor durfde ik vorige week net voor het eerst 's avonds naar buiten om mijn vuilnisbak buiten te zetten. En een week later gebeurt dit. De angst blijf zo hangen. Ik wil eigenlijk verhuizen naar een plek waarvan hij niet weet waar het is. Mijn ouders ook."



Bang

De zus was al op een geheime locatie gaan wonen. Maar de ex weet dus wel waar haar ouders en zussen wonen. "Het is vreselijk. Mijn ouders, ik en mijn drie zussen zijn bang. We hopen dat de politie beseft dat dit niet na een week over is. Dit gaat door. Misschien wel tot het een keer echt goed fout gaat. Daar zijn we heel erg bang voor."



De politie laat weten dat het verhaal van de familie wordt meegenomen in het onderzoek, maar dat het nu nog te voorbarig is om conclusies te trekken. "Naast verklaringen van de benadeelden doen we buurtonderzoek en technisch onderzoek. We kijken naar feiten en omstandigheden. Pas als het onderzoek is afgerond kunnen we conclusies trekken", aldus woordvoerster Pierre-Ine Mattheussens.



*De naam van de hoofdpersoon in dit verhaal is gefingeerd, omdat de familie anoniem wil blijven.