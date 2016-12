Jesse Klaver bekendste uit rijtje van vier Brabantse politici

EINDHOVEN - Jesse Klaver is volgens de bezoekers van de website van Omroep Brabant de bekendste Brabantse politicus uit het rijtje van vier waaruit zij konden kiezen. De andere drie keuzemogelijkheden waren Emile Roemer, Lilianne Marijnissen en Henk Krol.

De wieg van GroenLinks-lijsttrekker Klaver stond in Roosendaal, hij woont nu in Den Haag. In de dagelijkse poll van Omroep Brabant werd 869 gestemd voor de bekendste politicus. Klaver kreeg 36 procent van de stemmen, SP'er Emile Roemer uit Sambeek 29, Eindhovenaar Henk Krol van 50Plus 23 en Lilianne Marijnissen van de SP uit Oss 12.



In de Tweede Kamer zitten tien mensen die in Brabant geboren zijn of er nu wonen. Bewindspersoon staatssecretaris Klaas Dijkhoff woont in Breda.